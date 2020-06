'Regioni, il Governo dice no a maggiori risorse'

"Dal governo Pd-5S-Renzi ennesimo duro colpo al Fvg. Grave la bocciatura dei nostri emendamenti al decreto Rilancio per stanziare tre miliardi alle regioni a statuto speciale invece che il miliardo e mezzo previsto nel provvedimento per tutte le regioni. La nostra era una proposta di assoluto buonsenso", dichiara la deputata friulana della Lega Vannia Gava, componente della commissione Finanze della Camera.

"Una misura assolutamente necessaria per evitare il taglio dei servizi ai cittadini, come del resto sottolineato dalle regioni stesse durante le audizioni in Parlamento. A maggior ragione erano dunque fondate le preoccupazioni del presidente Fedriga sul decreto Rilancio. Se il governo vuole ridurre alla fame la nostra Regione abbia almeno il coraggio di dirlo chiaramente. La Lega continuerà in ogni caso a dare battaglia in Parlamento affinché il governo cambi idea. Abbiamo chiesto la presenza del ministro Gualtieri in commissione Bilancio della Camera affinché fornisca i dovuti chiarimenti tanto su questo quanto su altri temi. Sarà l'occasione giusta anche per spiegare al governo che non si può pretendere dal Fvg il rispetto delle competenze allo Stato quando la nostra Regione ha una compensazione più alta rispetto alle altre a statuto ordinario", conclude Gava.