'Regioni pronte ad accogliere i profughi dall'Ucraina'

“Le Regioni sono pronte a fornire la massima collaborazione per l’accoglienza di donne e bambini provenienti dall’Ucraina e per la fornitura di farmaci e materiale sanitario”, lo ha annunciato il Presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “In queste ore ho sentito i Presidenti e c’è una disponibilità unanime di tutte le Regioni, stiamo già attivando i dipartimenti regionali di Protezione civile e gli assessorati alla salute. Mercoledì affronteremo il tema nella Conferenza delle Regioni per condividere le scelte, coordinare le azioni e assicurare al Governo la massima collaborazione istituzionale. Anche per questo, nella stessa sede, avremo modo di confrontarci con il Capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, proprio per organizzare al meglio l’accoglienza, sia sotto il profilo logistico sia sul piano socio-sanitario”.

"L’auspicio – ha concluso Fedriga - è che anche questi interventi possano rappresentare un contributo affinché cessino al più presto le ostilità”.

Da ieri mattina, sono proseguiti gli arrivi di donne e bambini, in particolare dal valico di Fernetti. Circa 400 gli ingressi registrati dalle forze dell’ordine, che prestano anche assistenza a chi ne avesse bisogno dopo il lungo viaggio. Il flusso, finora, è arrivato con autobus di linea rumeni, ma anche con mezzi ucraini. La maggior parte delle persone è diretta da parenti e amici.

Una decina di persone questa mattina è stata accolta a Udine, dopo un rocambolesco viaggio in fuga da Odessa.

"Quella che si sta consumando è una pagina drammatica della storia, sulla quale non possiamo rimanere in silenzio. Non c'è dubbio che ci sono preoccupazioni da parte del Friuli Venezia Giulia per le conseguenze della guerra in Ucraina sull'export della regione. Il mercato russo è particolarmente importante per il Fvg che vive di export e per le regioni del nord Italia".

"Penso che ci siano degli interventi importanti da fare. Prima di tutto, quello che abbiamo chiesto al Governo nazionale è un intervento cospicuo per quanto riguarda l'abbassamento del costo energetico per le attività produttive. Ringrazio il presidente Draghi che ha dato una misura concreta molto importante di 7 miliardi di euro, ma purtroppo credo non basteranno. Il sistema europeo deve difendere le proprie attività produttive facendo un investimento immediato. Poi, bisogna guardare in prospettiva, per capire che l'Europa deve essere il più possibile autonoma nelle materie prime e nell'energia, altrimenti rischiamo di essere vittima delle scelte di Paesi terzi e non avere la capacità di tutelare la nostra economia".