'Respingimenti al confine sloveno, siamo complici della barbarie'

"La notizia apparsa oggi su un giornale nazionale e letta a 'Prima Pagina' su Radio3, sui respingimenti fatti alla frontiera slovena dalle forze dell'ordine italiane nei confronti di persone richiedenti asilo, ci rende tutti complici delle barbarie poi compiute dalle forze dell'ordine degli altri paesi della UE nei passaggi a ritroso lungo la rotta balcanica. Abbiamo una gravissima responsabilità morale nel ricacciare all'inferno chi ci chiedeva aiuto per uscirne, e progettare una vita dignitosa in Italia". Così si sono espressi Furio Honsell e Sabrina Morena di Open Fvg.

"Intendiamo compiere un'interrogazione nei rispettivi Consigli regionale e del Comune di Trieste per chiedere se corrisponda al vero che vengono fatte firmare dichiarazioni senza traduzione, che di fatto ingannano chi le firma. Il racconto delle violenze subite dai richiedenti asilo espulsi dall'Italia è impressionante e inaccettabile per un paese che si dichiara civile. Voltare la faccia dall'altra parte significa essere complici. Infine, intendiamo portare una mozione in Consiglio regionale e nei vari Consigli comunali per scuotere le coscienze da troppo tempo addormentate".