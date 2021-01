'Respingimenti illegali? Un paradosso'

“La decisione del Tribunale di Roma di considerare illegali le riammissioni dei migranti in Slovenia è un paradosso", dichiara l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, in seguito alla notizia della sentenza che ha dichiarato illegali i respingimenti dal Fvg.

"Vediamo continuamente altri Paesi europei come la Francia respingere i migranti a Ventimiglia e a Bardonecchia o l’Austria al Brennero e l’Italia non potrebbe respingere i migranti verso la Slovenia? Siamo al controsenso. Cosa dovrebbe fare la polizia di confine che, con pochi mezzi a disposizione, fa già il suo massimo? Limitarsi a fare da taxi ai migranti rintracciati sul carso triestino o nell’udinese?".

"Al contrario, bisogna rafforzare i controlli ai confini, permettere i respingimenti e, come ho personalmente richiesto ufficialmente questa settimana al Parlamento europeo, rafforzare i confini esterni dell’Ue, istituendo dei centri di controllo e prevedere un sistema di rimpatri serio ed effettivo per chi non ha il diritto di ricevere lo status di rifugiato”, conclude Dreosto.