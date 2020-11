'Restiamo vicini alle aziende ai tempi del Covid'

“La situazione contingente sconsiglia di promuovere in tempi brevi altre visite agli stabilimenti ma ciò non significa che, come Gruppo Parlamentare della Lega, non siamo vicini alle aziende. Anzi”. Il deputato europeo Marco Dreosto invita l’anima produttiva del Nord Est a non avere paura e ad approfittare degli eletti del Carroccio a Bruxelles per segnalazioni di disagio e intoppi burocratici.

“Ai tempi del covid tutto si rende più complicato e a pagare il prezzo più alto rischiano di essere proprio le migliaia di imprese che hanno reso grande il territorio – ha spiegato Dreosto -. Nel 2019 ho annunciato che avrei toccato con mano le singole eccellenze produttive del mio collegio. Queste visite sono importantissime per conoscere dal vivo aspettative e criticità dei nostri imprenditori, portandole poi in Europa per una loro risoluzione pratica. Il momento è però tale che abbiamo sospeso questi incontri: invito ugualmente i titolari di esercizi e attività a contattarmi per qualsiasi esigenza che meriti attenzione a Bruxelles”.

Il timore di Dreosto è che il clima di tensione internazionale legato alla diffusione del coronavirus possa in qualche modo ledere la competitività del Nord Est. Lo scorso marzo lo stesso parlamentare era ad esempio intervenuto per sbloccare un’importante fornitura di mascherine di un’azienda del Friuli Venezia Giulia, ferma alla dogana per mere questioni burocratiche.