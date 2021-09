'Riaprire i Cie per impedire agli irregolari di stare in Italia'

"L’episodio avvenuto nei giorni scorsi a Gorizia non è che l’ultimo di una troppo lunga lista di violenze sulle donne", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, commentando il tentativo di strangolamento di una donna da parte dell'ex, immigrato libico irregolare.

"Un segno evidente della presenza di sacche di incultura che vedono la donna come oggetto a disposizione dell’uomo, un senso del possesso malato e purtroppo troppo spesso violento. Sacche presenti a prescindere dalla nazionalità, ma, deleterio negarlo, soprattutto in alcune culture che non fanno mistero di riconoscere alle donne minori diritti di quelli riconosciuti agli uomini. Trattate come 'oggetti' per fare figli, accudire la casa, soddisfare sessualmente l’uomo padrone, costrette inoltre ad una vita di segregazione sociale".

"Se poi a rendersi protagonista di violenza è un immigrato irregolare ecco che la questione si allarga: i fogli di via non bastano a garantire il rimpatrio? Si riaprano tutti i CIE, così da garantire che chi non ha titolo di stare in Italia non sia libero di farlo clandestinamente", conclude Novelli.