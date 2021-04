'Riaprire i confini, continua il pressing su Austria e Slovenia'

"E' fondamentale riaprire i confini, ovviamente in piena sicurezza, prima possibile. Il tessuto socio-economico delle comunità che vivono a ridosso dei valichi con Austria e Slovenia non può più attendere". È chiaro il messaggio di Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, che questa mattina ha incontrato il governatore Massimiliano Fedriga per sostenere con forza questa questione.

"L'interesse del presidente e dell'intera giunta regionale era già elevato – prosegue Mazzolini -, ma Fedriga mi ha promesso di sollecitare ancor di più i colleghi d'oltreconfine. Lavoriamo per ripartire con I confini aperti entro il mese di maggio. Tutto il tessuto socio-economico, commerciale, artigianale, industriale e turistico legato ai confini è fondamentale per l'intero Friuli Venezia Giulia". Se Tarvisio, senza clientela austriaca, soffre parecchio, altrettanto è per Gorizia e Trieste private dalle visite della vicina Slovenia.

"Ricordiamoci – sottolinea il vicepresidente – che si tratta dei primi clienti che vengono a fare spesa da noi, apprezzando le eccellenze enogastronomiche, il vino in particolare, ma anche abbigliamento e altri prodotti. Sono una risorsa fondamentale per i nostri centri commerciali, ma anche per i negozi di prossimità. Urge trovare una soluzione al più presto, queste attività stanno collassando". Senza dimenticare, come è ovvio, quanti raggiungono le località balneari del Friuli Venezia Giulia, visto che la data di partenza della stagione estiva si avvicina.

Ben venga il ritorno in zona gialla, dunque, ma per le attività vicine ai confini è basilare che ci sia libertà di movimento transfrontaliera. "Sarebbe importante eliminare la quarantena, pur mantenendo tutti gli altri requisiti di sicurezza che, ovviamente, sono imprescindibili – conclude Mazzolini -. Il tema del commercio con Austria e Slovenia ci sta particolarmente a cuore e vogliamo assicurare una risposta efficace quanto prima. Da imprenditore non posso che essere sensibile all'argomento. L'appoggio del presidente Fedriga è una garanzia e confidiamo di portare a casa il risultato".