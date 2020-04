'Riaprire le attività che possono lavorare in sicurezza'

“Caro Presidente, fai aprire le attività commerciali che possono e vogliono lavorare in massima sicurezza", inizia così l’appello, che sta riscuotendo centinaia di adesioni e condivisioni, del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, pubblicato su Facebook e rivolto al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

"Se il governo non ci dice quali sono le regole della sicurezza stabiliamole noi con saggezza e rigore, non ci mancano le competenze. Ti diranno che non puoi, ma io e te e con noi tantissimi altri sappiamo che non si può attendere oltre. Come hai detto bene in questi giorni negozi, bar, centri estetici, etc. non possono sopravvivere ancora a lungo chiusi e senza incassare un euro. Siamo gente seria e rispettosa delle leggi, non sciagurati irresponsabili. Confidiamo nella nostra capacità di rialzarci, di essere bravi artigiani, commercianti, ristoratori… in poche parole lavoratori e imprenditori tenaci non nei bonus o nella cassa integrazione che non dureranno in eterno. Ma se non si può lavorare l’alternativa saranno povertà, disoccupazione e rabbia. Grazie davvero. Buon lavoro”, conclude Ciriani.