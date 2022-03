'Riaprire subito l'Agenzia delle Entrate a Maniago'

"Considerato che lo stato di emergenza Covid e le relative restrizioni si stanno attenuando, con una possibile conclusione delle stesse a fine marzo, e visto che la vita economica e sociale sta tornando alla normalità, la riapertura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate di Maniago, non è più rinviabile". Il consigliere regionale Emanuele Zanon si dichiara preoccupato per le sorti dell’ufficio: “Nonostante le molteplici segnalazioni e lagnanze di cittadini, professionisti, operatori economici, sindaci e amministratori locali, i miei atti in Consiglio regionale, fra i quali una mozione dell’agosto 2020 e un ordine del giorno del dicembre dello stesso anno - Agenzia delle Entrate di Maniago: il Governo provveda alla riapertura - accolto dalla Giunta regionale, la chiusura dello sportello periferico dell’Agenzia continua a protrarsi".

"L’Agenzia delle Entrate – ricorda Zanon - fornisce un servizio fondamentale per tutti i cittadini e le imprese, ai quali deve essere garantito un supporto adeguato per i vari adempimenti fiscali, soprattutto in un periodo in cui l’auspicata ripartenza socio-economica necessita un potenziamento dei servizi. Lo sportello di prossimità è essenziale per dare risposte a un territorio molto esteso che va dal Tagliamento al Piave e che comprende oltre il 50% dei Comuni del Friuli Occidentale, spesso posti in zone marginali e svantaggiate, con una viabilità secondaria, una popolazione prevalentemente anziana, che con difficoltà è costretta a raggiungere l’Agenzia di Pordenone. I cittadini e le imprese devono poter ottenere risposte senza dover perdere intere mattinate in spostamenti di decine e decine di chilometri, senza dimenticare che muoversi sta diventando sempre più costoso”.

"Nella Pedemontana pordenonese da anni stiamo assistendo al depauperamento e/o alla chiusura degli uffici degli organi dello Stato e delle loro sedi periferiche, dalle Preture ai giudici di pace, dalle biglietterie FS, alla sospensione di intere linee ferroviarie, dal catasto agli sportelli delle aziende erogatrici di luce e gas, senza dimenticare le caserme e gli ospedali, la riduzione degli orari di apertura delle poste, solo per citarne alcuni. Non vorremmo che la stessa sorte toccasse all’Agenzia delle Entrate di Maniago, per questo motivo –conclude Zanon – ha depositato una nuova mozione per impegnare la Giunta regionale a seguitare le azioni e le richieste già avanzate alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, facendosi eventualmente promotori anche presso il Governo nazionale e in particolare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di favorire tutte le iniziative utili alla riapertura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate di Maniago".