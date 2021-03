'Riaprire subito le attività sicure, come i parrucchieri'

“Serve un approccio pragmatico, concreto, che è da sempre la cifra della Lega: bisogna riaprire tutti gli esercizi e le attività che possono essere svolte in sicurezza, seguendo protocolli che tutelino i lavoratori e i loro clienti", dice in una nota il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputata della Lega, rispondendo in una lettera all’appello di Confartigianato Friuli Venezia Giulia ai parlamentari eletti nella Regione.

"Tra questi, come segnalano Confartigianato e le altre associazioni di categoria, ci sono saloni di acconciatura ed estetisti, chiusi nuovamente col Dpcm del 2 marzo 2021, nonostante non si sia mai registrato alcun contagio al loro interno: il sistema di prenotazione consente una gestione in totale sicurezza dell’attività lavorativa negli oltre 130mila esercizi, seconda categoria artigianale del Paese, che hanno perso in media nel 2020 il 30% del fatturato. Il governo è impegnato, ciascuno per le sue competenze, a sostenere le categorie più colpite, ma il vero sostegno agli italiani è consentire loro di tornare a lavorare, a vivere e produrre. E’ necessario, come dice il presidente Mario Draghi, che possano tornare presto a riscoprire il gusto del futuro”, conclude Gava.