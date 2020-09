'Ricerca, da Conte obiettivi precisi per il dopo-Covid'

“Il premier Conte ha individuato obiettivi molto precisi e funzionali ad affrontare il dopo-Covid. In particolare per il mondo del lavoro, va dato rilievo alla necessità di avere un sistema di ricerca e formativo che fornisce competenze aggiornate: è un gap pesante con cui dobbiamo confrontarci e che dobbiamo finalmente superare. Le risorse del Next Generation Ue sono una grande occasione per recuperare il tempo perduto anche in questo campo”. Così la presidente della commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, al termine dell'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla cerimonia conclusiva di Esof 2020, Trieste città europea della scienza.

Per la parlamentare “Esof è stato anche un modo per ricordare al mondo che la missione di Trieste 'città della ricerca' è anche una missione civile, di progresso, dialogo e apertura. E' giusto che Conte sia venuto qui e abbia ribadito che la mobilità è un valore”.