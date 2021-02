'Riconoscenza a tutti coloro che operano nella sanità'

"Tra le iniziative assunte in qualità di deputato, una in particolare mi inorgoglisce: aver promosso l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, che si celebrerà ogni 20 febbraio. Certo, non basta una giornata per ricordare il sacrificio dei medici , infermieri , oss , volontari nella battaglia contro il Covid . Sacrificio che è costato la vita a oltre 400 camici, quale che sia il colore. Donne e uomini che da un anno a questa parte sono stati la prima linea a difesa della popolazione. Importante ricordarli sempre, e ancor più oggi", scrive sui suoi profili social il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, relatore della proposta di legge istitutiva della giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.