'Riconoscere il merito dei lavoratori della sanità pubblica'

"Chiediamo che entro la fine dell'anno ci siano i provvedimenti necessari per pagare le indennità al personale che, a novembre e dicembre, ha lavorato in terapia intensiva, sub intensiva e a malattie infettive, facendo fronte all'emergenza e accumulando straordinari. Il personale sanitario che anche in queste ore si sta prodigando per assistere i nostri malati, con una percentuale di contagi di nuovo in crescita, merita giusta attenzione, non solo le belle parole natalizie della Giunta Fedriga ma atti concreti. Purtroppo il dialogo tra questa Giunta e i rappresentanti degli operatori sanitari è reso difficile da un atteggiamento dirigista che vede nemici anche nei tecnici che indicano disfuzioni, criticità e chiedono confronto e risposte". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dell'allarme lanciato da Cgil Cisl e Uil insieme a Fials Fsi e Usae, sul rispetto dell'accordo sulle risorse aggiuntive per coprire l'attività straordinaria.

"Quando il 30 dicembre ci sarà l'incontro tra la Regione e i sindacati - aggiunge Shaurli - ci aspettiamo che venga colta l'opportunità di ricostruire il rapporto costruttivo che serve a far funzionare meglio la nostra sanità. Fedriga non può vantarsi che il Fvg ha retto meglio l'impatto del Covid, intanto perché non è vero e poi perché quello che è stato fatto va a merito di quei lavoratori che non vengono ascoltati né ricompensati".