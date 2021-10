'Rifiuti, fare chiarezza sull'impianto di via Gonars a Udine'

"Ormai sono passati 4 anni e mezzo da quando, insieme ai colleghi portavoce Elena Bianchi e Fleris Parente, abbiamo organizzato una conferenza stampa per parlare dell'impianto di trattamento rifiuti di via Gonars a Udine. In questi anni, inoltre, insieme al consigliere comunale di Udine, Domenico Liano, siamo stati gli unici ad accendere un faro su questa vicenda. Voglio quindi sperare, per il bene del capoluogo friulano, non ci sia stato altro dietro a quelle scelte che abbiamo sempre condannato".

Lo sottolinea in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, dopo le notizie sull'inchiesta della Procura di Udine, "confidando che la Magistratura possa fare chiarezza una volta per tutte su quanto accaduto in via Gonars". "I dubbi sul fatto che si stessero facendo più gli interessi dei privati che del pubblico - evidenzia ancora Sergo - li abbiamo sempre avuti e espressi in tutte le sedi, ma eravamo consapevoli che si trattava di un project financing e, quindi, di un'operazione che, per definizione, finisce per essere più redditizia per i privati che la propongono".

"Per questo motivo, per le cifre del contratto e per le gravi conseguenze sulle casse comunale per i prossimi decenni - conclude l'esponente 5stelle - abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà a questo progetto".