'Rifiuti radioattivi, ennesimo balletto della Lega'

"Prima era favorevole, adesso è contraria. Proprio loro che, nel 2011, al referendum sul nucleare lasciarono agli elettori libertà di voto. A qualche giorno dalla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito unico per rifiuti radioattivi, ecco che l’ottima Lega torna a dare prova di sé", attacca i deputato del M5S Luca Sut.

"Come la sua ex sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava, con delega in materia di nucleare e rifiuti radioattivi, ora responsabile nazionale del dipartimento Ambiente del suo partito e che, adesso, fa una piroetta ribaltando la posizione sull’argomento. Eh già, perché se nel 2019 Gava definiva indispensabile il deposito unico nazionale - con tanto di cronogramma esibito e praticamente identico a quello attuato dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente – oggi qualcosa è cambiato. Sì, ma solo nella testa dei leghisti! Perché nella sostanza, non è cambiato proprio nulla!".

"Al contrario, il deposito unico resta un intervento necessario e da portare avanti. Come stiamo facendo, del resto, per tutelare la sicurezza dell’Uomo e dell’Ambiente. Ora, pensate che in Italia i depositi di stoccaggio temporanei sono 19 e, tra poco, non basteranno più. Se ne parla da una trentina d’anni: è arrivato il momento di agire", continua Sut.

"Il deposito unico va costruito, nel pieno rispetto delle indicazioni dell’Ispra e con il consenso dei territori interessati. Ma i leghisti sembrano preferire la via della strumentalizzazione politica, nonostante la delicatezza del tema. Che dire, noi andiamo avanti con etica e coerenza: non possiamo continuare sulla strada dei depositi temporanei e poco sicuri, disseminati in tutto il Paese. La Lega, se lo ritiene opportuno, continui con la sua propaganda sulla pelle dei cittadini".

"Nel 2011, in occasione del referendum sul nucleare, lasciò libertà di voto. Se fosse stato per loro, oggi avremmo potuto avere nuove centrali nucleari. Alla luce di quanto, quest’ennesimo balletto appare ancora più grottesco", conclude Sut.