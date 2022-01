'Rigenerazione urbana, al Fvg 1,5 milioni'

“Oggi è stato firmato al Viminale il decreto che destina 3,4 miliardi di euro ai comuni italiani per progetti di rigenerazione urbana, utili per favorire una svolta verde nelle nostre città. Di questi, 1.528.000 sono destinati al Friuli Venezia Giulia" afferma in una nota Sabrina De Carlo, deputata MoVimento 5 Stelle eletta in regione.

“Grazie all’impronta del MoVimento 5 Stelle i Comuni italiani potranno mettere in campo progetti e interventi di rigenerazione urbana e accelerare in questo modo il loro percorso verso la transizione ecologica e la sostenibilità attraverso il recupero e la ristrutturazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche e il ricorso a progetti legati alle smart cities, nell'ambito dei trasporti e del consumo energetico", conclude De Carlo.