'Rigenerazione urbana, arriva la fumata bianca sui fondi'

“E’ arrivata l’annunciata fumata bianca sul finanziamento ai comuni rimasti momentaneamente esclusi nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana. Nelle scorse settimane avevo già reso noto, in FVG, l’impegno governativo dei Ministri Franco e D’Incà per una risoluzione positiva del caso, ricevendo in cambio da esponenti politici pordenonesi e regionali risposte delegittimanti, atte ad accaparrarsi un merito di cui evidentemente vanno bramosamente in cerca” dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut.

“L’aggiornamento di oggi conferma la veridicità di quanto avevo detto, in merito all’impegno che il Governo ha assunto per reperire i 900 milioni necessari a coprire il finanziamento di quei progetti per la rigenerazione urbana, ammessi in graduatoria ma rimasti fuori dai fondi per via dell’applicazione dell’indice di vulnerabilità sociale dell’Istat. Lo stanziamento- prosegue Sut - è stato infatti potenziato, permettendo anche agli esclusi l’accesso ai fondi. Per questo dobbiamo ringraziare la sensibilità mostrata dal Ministero dell’Economia e l’intercessione del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che dal primo momento si è attivato in tal senso”.

“A breve, arriveranno quindi gli interventi normativi del caso, con cui assicureremo ai comuni coinvolti la possibilità di migliorare i propri spazi urbani ai fini del contrasto alla marginalità sociale – chiosa il pentastellato.

“Non mi avevano creduto, quando dicevo ai miei corregionali che il Governo si stava facendo carico dell’istanza di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive. Sul caso, abbiamo assistito alle perplessità faziose del primo cittadino di Pordenone e ai finti misunderstanding della Lega che ci accusava di non aver capito niente, senza accorgersi di dare prova del lato peggiore della politica, quella che si accapiglia su tutto senza arrivare a niente”.

“Non avrei mai illuso i territori sulla possibilità di rafforzamento dei fondi del PNRR che si era profilata già nelle scorse settimane. Sono davvero soddisfatto per questo risultato, e poco importa se abbiamo dovuto assistere ai tentativi delegittimanti di qualcuno. Anzi, se ogni volta che ci gettano addosso accuse, l’esito della questione è una schiarita sui problemi, allora ben vengano gli sproloqui di Alessandro Ciriani e dei leghisti" afferma ironicamente Sut, che conclude: “E chissà se il caso rigenerazione urbana non possa rappresentare un punto di svolta per una maggior collaborazione, in futuro, da parte del sindaco Ciriani”.