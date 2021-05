'Rilancio della natalità è un obiettivo del Centrodestra'

Natalità, maternità e famiglia, temi da sempre considerati fondamentali nell'agenda politica di Forza Italia, elevati a cardini della ripresa dopo il buio periodo della pandemia Covid-19. Così sono stati trattati - come si legge in una nota - nell'incontro "Il Friuli Venezia Giulia, una Regione a misura di mamma", che ha avuto luogo oggi in modalità online.

Organizzato dal gruppo regionale di Azzurro Donna, organizzazione femminile di Forza Italia, l'incontro faceva parte di un contenitore nazionale, Maggio Mamma. I contenuti di quest'ultimo sono stati illustrati in apertura dei lavori dall'on. Catia Polidori, deputata e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna.

"Rilancio della natalità e famiglia sono due pilastri di questa legislatura regionale, con la maggioranza di centrodestra e un ruolo propositivo anche su questa materia da parte di Forza Italia", ha detto Mara Piccin, consigliera regionale e presidente della IV commissione. Piccin ha delineato il "cambio di passo", rispetto alla scorsa legislatura, su queste tematiche, elencando le numerose misure a sostegno di donne, mamme, bambini e giovani.

Un insieme di politiche per la famiglia fatto di bonus, incentivi, bandi e risorse ingenti investiti su ogni fronte, dai servizi alla parità di genere e all'inserimento nel mondo del lavoro. Spiccano, come ha messo in evidenza Piccin, "l'abbattimento delle rette per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia: abbiamo triplicato le risorse per abbattere le rette degli asili nido".

"La prossima legge quadro sulla famiglia, con le sue forme di sostegno - ha aggiunto Piccin - rappresenterà l'apice di un percorso iniziato nel 2018". L'obiettivo resta quello di invertire il calo demografico e della natalità in Fvg: "In questa direzione - così Piccin - abbiamo agito in questi tre anni e continueremo a farlo nei prossimi due". Le conclusioni sono state affidate all'on. Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia.