'Rimuovere Tuiach dalla carica di consigliere comunale'

“Verificare la sussistenza di possibili cause di sospensione e successiva rimozione del consigliere comunale Fabio Tuiach”. È la richiesta che i Gruppi consiliari del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale e comunale di Trieste avanzano al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, attraverso una mozione, dove si esprime inoltre “solidarietà a tutte le persone che si siano sentite offese dalle dichiarazioni” fatte dallo stesso Tuiach sui canali social, commentando l’aggressione subita da un attivista Lgbt.

“L’ articolo 40 della legge 142/1990, anche applicabile nella nostra regione – è spiegato nella mozione -, prevede che il sindaco, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte e i presidenti dei consigli circoscrizionali possano essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto di rimozione, e in presenza di motivi di grave e urgente necessità, gli stessi amministratori possono essere sospesi. La competenza ad assumere i provvedimenti di rimozione spetta, nel Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale”.

“Abbiamo deciso di presentare questa mozione perché la misura è colma. Sono anni che leggiamo post del consigliere Tuiach, sempre contro le persone appartenenti al mondo Lgbt: non si può più rimanere a guardare e limitarsi a stigmatizzare ogni volta che accade. Riteniamo sia ora che chi ne ha il potere, lo eserciti e valuti di applicare la norma che indichiamo. Definendo le persone omosessuali con termini offensivi, Tuiach non mantiene quel decoro che dovrebbe essere proprio di un membro delle istituzioni – sottolineano gli esponenti M5S -. La libertà di espressione non deve travalicare il limite della dignità altrui, per questo riteniamo necessario un intervento fermo ed esemplare che rientra nelle potestà del Presidente della Regione”.

"Sosteniamo convintamente la richiesta fatta dal Consigliere regionale del Pd Roberto Cosolini al Presidente della Regione Fedriga di procedere all'immediata rimozione del Consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach per motivi di gravi e persistenti violazioni di legge. Le dichiarazioni espresse sul social VKontakte, a seguito dell'episodio di violenza che ha coinvolto, con evidenti danni fisici, anche un rappresentante della Comunità LGBTI+ di Trieste, sono oltraggiose oltre a promuovere l'odio omofobico. Dichiarazioni di tale inaudita gravità e volgarità non sono una novità per questo consigliere comunale, e hanno spesso attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, gettando discredito sull’intera istituzione del Consiglio comunale e sulla città che il consigliere avrebbe dovuto rappresentare con disciplina e onore” (art. 54 Cost.)". Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Visto che l’art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede che i componenti dei consigli comunali possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge e che secondo l’art. 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, i provvedimenti di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, chiediamo che il Presidente Fedriga agisca tutelando la nostra comunità. Ci si chiede, inoltre, come sia possibile che sui social possano ancora essere tollerate simili dichiarazioni d'odio e che non ci sia un codice etico. Si auspica che al più presto possa essere introdotta una norma UE che sanzioni tali barbarie", conclude Honsell.