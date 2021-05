'Ripartire in sicurezza, non c'è solo il coprifuoco'

In vista della nuova riunione della Conferenza delle Regioni, convocata per le 12, il governatore Massimiliano Fedriga è tornato a parlare di riaperture. “Faremo una riflessione sul decreto in conversione, cercando di portare il nostro contributo in modo responsabile, ma con soluzioni attuabili, che consentano la ripresa di attività da troppo tempo chiuse”, ha detto il Presidente ai microfoni di Radio24.

“Siamo di fronte all’incertezza della pandemia, ma dobbiamo lavorare per ripartire. Come Regioni avevamo lanciato all’unanimità l’ipotesi di spostare il coprifuoco alle 23, anche per consentire ai locali di poter lavorare a cena. Ma non dimentichiamo che ci sono molte attività, come le palestre o l’intero settore wedding, ancora ferme”, ha detto Fedriga. “Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco ho paura che sbagliamo obiettivo: dobbiamo guardare a tutto tondo il problema".

"Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità, per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di qualche settimana nessuno si straccerà le vesti. E' fondamentale riaprire qualche attività con la massima sicurezza".

Un altro tema caldo è quello della campagna vaccinale che, anche in Fvg, “registra un’adesione sotto le aspettative in certi target d’età. C’è una fascia di popolazione che non vuole AstraZeneca e questo è un problema vero. Non c'è dubbio che su questo vaccino sia stata fatta una comunicazione confusa che ha fatto prendere paura ai cittadini, però noi dobbiamo usare la chiarezza della scienza".

“C’è sicuramente una fascia di popolazione che non intende vaccinarsi, ma c'è anche a una grande quota che non vuole AstraZeneca e questo crea problemi gravi sulla campagna vaccinale. Io spero che le 'chiarezze' che devono essere fatte sempre di più dagli organi competenti possano rassicurare i cittadini. Ho visto degli studi su AstraZeneca che spiegano come controindicazioni ed effetti avversi siano molto più bassi rispetto a medicine che teniamo abitualmente nelle nostre abitazioni. Dobbiamo avere molta razionalità".

“Il Commissario Figliuolo sta facendo il suo lavoro: è giusto ipotizzare l’apertura di una platea più ampia per poter usare le dosi. Non dimentichiamo che in Inghilterra AstraZeneca è stato ampiamente utilizzato su tutta la popolazione, con rarissimi casi avversi”, ha detto ancora Fedriga.

Un altro tema in discussione oggi è quello della riapertura alle visite ai parenti nelle residenze per anziani. “La commissione predisposta ha elaborato una bozza per le linee guida. E’ fondamentale, però, cambiare un articolo del Dpcm ancora in vigore che prevede siano le direzioni sanitarie a decidere se aprire o meno. Con regole nazionali, possiamo rassicurare tutti”.