'Rischio infiltrazioni dalla rotta balcanica, servono risorse e uomini'

“Per la sua posizione geografica il Friuli Venezia Giulia, più di altre regioni, è la regione che più si sta impegnando nella gestione dei profughi ucraini, sia dal punto di vista sanitario che dell’accoglienza. Come ho evidenziato al Senato alcuni giorni fa nel corso di un question time al Senato, le misure adottate dal governo non possono non tener conto di questa diversità, sia in termini di risorse economiche che umane. Proprio oggi il presidente Fedriga ha opportunamente evidenziato questa particolarità, ricordando il ruolo strategico svolto anche nella gestione degli aiuti verso l’Ucraina. Sono certo che il governo raccoglierà l’appello che proviene dai nostri territori, destinando risorse straordinarie, sia economiche che di uomini. A maggior ragione in vista della bella stagione, che vede storicamente aumentare gli ingressi provenienti dalla rotta balcanica. Un’immigrazione ben diversa da quella degli ucraini e oggetto delle attenzioni di organizzazioni criminali”. Lo scrive il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

“Migliaia di persone, tra cui molti sedicenti minori, attraversano ogni anno la frontiera con la Slovenia, soprattutto in primavera ed estate. E la loro accoglienza grava sui bilanci della Regione e dei comuni del Fvg. Il rischio è che i trafficanti di uomini che operano su questa rotta approfittino del difficile quadro attuale per far entrare in Italia profughi provenienti da altri Paesi. Un rischio che non possiamo correre. Ecco perché - incalza il senatore azzurro - è necessario che, oltre alle risorse economiche, giungano in Fvg anche contingenti militari e delle forze dell’Ordine che scongiurino questa evenienza. Non si tratta di rivendicare privilegi, ma di riconoscere al Friuli Venezia Giulia, all’amministrazione regionale e agli enti locali, il loro impegno, che ha preceduto e seguirà questa nuova emergenza”, conclude Dal Mas.