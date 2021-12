'Risolvere i problemi della viabilità a Forgaria del Friuli'

“La Giunta regionale, approvando un ordine del giorno di Forza Italia, si è impegnata a porre in essere le azioni necessarie per far fronte alle criticità della viabilità comunale segnalate dall’amministrazione di Forgaria nel Friuli. Problemi che vanno risolti al più presto, con l’imminente passaggio di consegne delle competenze sulle strade in questione da Fvg Strade all’Ente di decentramento regionale, per ripristinare le condizioni di massima sicurezza”. Lo afferma la consigliera regionale, presidente della IV commissione permanente, Mara Piccin (Forza Italia), prima firmataria dell’ordine del giorno, sottoscritto anche dai colleghi Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi e approvato in Aula al termine della maratona consiliare che ha portato al voto sulla legge di stabilità 2022.

“Lo scorso 7 dicembre – spiega Piccin – il Comune di Forgaria ha trasmesso al presidente della Regione, all’assessore alle infrastrutture e al territorio, alla IV commissione permanente del consiglio regionale, al presidente e al cda di Fvg Strade una delibera con la quale si sollecita la risoluzione delle storiche e ripetutamente segnalate criticità della viabilità comunale in capo a Fvg Strade, sulle quali l’amministrazione regionale già si era impegnata a dar risposta”.

“In particolare – continua la forzista – risulta urgente l’avvio della sistemazione e completamento dell’ultimo lotto (per il quale sono già state stanziate risorse) dell’ex strada provinciale 22, sino all’eliminazione della curva pericolosa in corrispondenza al rio Muris e alla messa in sicurezza rispetto al pericolo caduta massi. Inoltre, è in attesa di approvazione il progetto esecutivo, del finanziamento e dell’avvio dei lavori la rotatoria tra ex sp 22 ed ex sp 84. Opere che, assieme a quelle necessarie per la messa in sicurezza e adeguamento di tutto l’asse viario da Peonis alla val d’Arzino, si invita la Regione a finanziare direttamente o con il Pnrr”.