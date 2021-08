'Risolvere i problemi per scaricare il Green Pass'

"La strada tracciata dal Governo sull'obbligatorietà del Green Pass, in vigore da domani per accedere a ristoranti e altri luoghi pubblici, è sicuramente quella giusta. Sono ancora diversi però i casi di disfunzioni del sistema che stanno penalizzando cittadini in regola, ma che si trovano in mano un certificato scaduto per un evidente errore oppure non lo hanno nemmeno ricevuto. È necessario intervenire subito per non penalizzare chi si è comportato correttamente". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, in merito all'entrata in vigore del certificato verde obbligatorio per accedere a diversi servizi aperti al pubblico.

"Ricevo da diversi cittadini segnalazioni riguardanti l’esattezza del Green Pass, in particolare per chi ha ricevuto, anche da più di un mese, un'unica dose in quanto guarito recentemente dal Covid: scaricandolo attraverso la procedura ufficiale, esso viene letto come scaduto. È necessario risolvere questa problematica in tempi rapidi. A chi si devono rivolgere questi cittadini penalizzati? Ci sono inoltre diverse persone che a distanza di due mesi dal completamento della vaccinazione non ha ancora il green pass e non riescono a scaricarlo".