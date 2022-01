'Risolvere il blocco dei depositi di amianto'

“Risulta di fatto impossibile smaltire i materiali contenenti amianto per il blocco delle discariche, non soltanto regionali, mentre allo stesso tempo vi sono contributi per quanti lo vorrebbero fare: un paradosso cui va presto messa la parola fine, soprattutto perché a farne le spese sono i cittadini e le aziende del settore, impossibilitate a lavorare”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), presidente della IV commissione permanente.

“Come ho potuto apprendere da segnalazioni ricevute dal territorio – continua Piccin – i centri di raccolta provvisori sono bloccati da inizio dicembre, anche in Veneto. Non soltanto: per le aziende che si occupano anche dello smaltimento di materiali contenenti amianto, è impossibile conferirlo pure in altre discariche del nord Italia e all’estero (in particolare in Germania, Austria o Spagna)”.

“A monte – sottolinea Piccin – c’è stato il blocco della procedura autorizzativa per l’ampliamento della piazzola dedicata allo smaltimento di materiali contenenti amianto di Porcia, alla quale giungono i materiali dalle piazzole dove vengono depositati in via transitoria, pure esse ormai sature. Tutto ciò, di fatto, provoca il fermo delle aziende del territorio, impossibilitate a rispondere ai cittadini che vorrebbero, usufruendo pure di incentivi, smaltire l’amianto. Il lavoro non mancherebbe: per esempio, le richieste sono numerose da quelle zone (si pensi a Fiume Veneto, Azzano Decimo o Chions) colpite nei mesi scorsi da calamità naturali, con annessa distruzione di coperture di capannoni e tetti”.

“Si tratta di una situazione - conclude Piccin - che va risolta nel più breve tempo possibile, perché riguarda al contempo aspetti economici, occupazionali e ambientali”.