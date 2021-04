'Risolvere presto la questione dragaggi'

"I dragaggi sono indispensabili per l'economia e il turismo della nostra regione, una questione che sta a cuore all'Amministrazione regionale che ha già approvato le delibere necessarie e allocato ingenti risorse per realizzare i lavori. Davanti ad interpretazioni legislative diverse di differenti organi dello Stato, sulle regole di ingaggio per intervenire sulla laguna di Grado e Marano, diventano dirimenti i chiarimenti normativi e, in quest'ottica, auspico che il protocollo di intesa predisposto possa essere un elemento concreto per contribuire a sbloccare la situazione".

Lo ha indicato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, durante l'incontro con i prefetti di Gorizia, Raffaele Ricciardi, e di Udine Massimo Marchesiello, i sindaci e gli operatori di settore, nell'auditorium della Regione a Udine.

Nel corso del confronto, l'esponente della Giunta Fedriga ha rimarcato "la volontà politica di andare a fondo alla questione e la necessità di una condivisione per trovare una soluzione rapida ed efficace: dobbiamo lavorare tutti assieme nelle rispettive competenze per giungere all'obiettivo del beneficio pubblico di queste operazioni. Abbiamo risolto situazioni che sembravano fossilizzate e insuperabili, si veda ad esempio la riconversione della Ferriera di Servola e l'accordo di programma Caffaro-Torviscosa, e anche in questo caso procediamo con il nostro modus operandi lavorando su più livelli istituzionali".

La riunione, che fa seguito ai due precedenti incontri istituzionali, si è focalizzata sull'iter che la Regione Fvg persegue per procedere con l'escavo dei canali della laguna di Grado e Marano e, attraverso la voce dei tecnici, ha tracciato il quadro delle complessità, evidenziando la presenza di regole ancora poco chiare a partire dalle divergenze nel considerare la laguna, mare, o nel non considerarla tale, una differenza sostanziale in base alla quale si possono o meno fare delle progettazioni.

"L'incontro odierno organizzato di concerto con le prefetture di Udine e Gorizia prosegue l'iter affinché si possa fare squadra per portare a termine l'annoso problema dei dragaggi", ha detto Scoccimarro. "Il coinvolgimento e la collaborazione di tutti, nel rispetto delle proprie posizioni e ruoli, è fondamentale per superare le criticità. Il protocollo di intesa va in questa direzione ed è il frutto di un percorso con il quale abbiamo coinvolto diversi livelli istituzionali per stabilire una strada comune sui dragaggi".

I prefetti hanno sottolineato l'impegno a farsi promotori con gli organi competenti, anche presso l'avvocatura di Stato che potrebbe essere un elemento dirimente per sciogliere l'intreccio normativo su una questione che non è solo di natura industriale ma anche ambientale. Dopo l'incontro con i sottosegretari all'Ambiente e con il procuratore generale Dario Grohmann, sono previsti, nelle prossime settimane, come ha informato Scoccimarro, gli incontri dell'assessore con i procuratori di Gorizia, Trieste e Pordenone.

Nell'esprimere soddisfazione su come la Regione stia affrontando la questione, Anna Mareschi Danieli presidente di Confindustria Udine, ha sottolineato la necessità di continuare a sensibilizzare sul tema evidenziando anche l'importanza di sbloccare la situazione per garantire i potenziali sviluppi di Porto Nogaro che per posizione geografica rappresenta la via di ingresso e di uscita delle merci prodotte nella zona di sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia.

L'incontro ha dato voce anche ai rappresentanti dei territori presenti all'incontro e interessati alla tematica: dal sindaco di Marano Lagunare, Mauro Popesso, a quello di Grado Dario Raugna fino al vicesindaco di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa e al primo cittadino di Terzo d'Aquileia Giosualdo Quaini.

"L'incontro di oggi ha permesso da un lato di fissare la drammaticità della situazione, ma allo stesso tempo ha sancito un fallimento della Giunta Fedriga e del Centrodestra, incapaci di risolvere una questione che sta mettendo in ginocchio le attività turistiche, diportistiche e di pesca: i soldi, dicono, dovrebbero esserci, ma non basta, non riescono a realizzare lavori che in passato hanno trovato un'applicazione concreta", afferma in una nota la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), assessore alle Infrastrutture nella scorsa legislatura.

"Se dalla direzione Ambiente della Regione è emerso un quadro normativo poco chiaro, restano degli interrogativi su a chi spetta definire le regole di ingaggio. Domande alle quali non ha certo risposto l'assessore Scoccimarro, che anzi ha fatto ulteriore confusione - è l'opinione della Santoro - scaricando responsabilità proprie della Giunta. Una dimostrazione di come l'Esecutivo stia trascurando il tema è proprio la riunione di oggi, promossa dai prefetti anziché dalla Regione".

Infine, commenta l'esponente dem, "è vergognosa e scorretta l'affermazione conclusiva di Scoccimarro che, dopo aver rimpallato le responsabilità di tre anni di immobilismo, ha sostenuto che sta affrontando una questione ferma da decenni al pari della Ferriera triestina di Servola. Il Centrosinistra, con il Pd, nella passata legislatura ha portato a compimento 31 interventi per quasi 32 milioni di euro e 1,3 milioni di metri cubi di materiale sabbioso dragato. Questo ha permesso lo sviluppo di marine e lagune, mentre quello che ha fatto il Centrodestra in questi due anni è sotto gli occhi di tutti: l'abbandono delle marine e di tutti gli operatori a se stessi".