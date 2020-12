'Rispettare le regole, specie a Natale'. Rojc 'risponde' a Tondo

“Anch’io come tanti abito in un piccolo Comune, che si trova vicino Trieste dove ho familiari, ma non ho nessuna intenzione di violare le regole per stare con loro proprio durante le festività natalizie. Come tanti, ho un profondo attaccamento alla mia famiglia, ma credo che sia anche importante ascoltare gli inviti alla prudenza e dare l’esempio. Ancora di più a chi capita di essere una persona nota e ascoltata. Negli ultimi tempi abbiamo sentito ripetere troppe volte che si può non rispettare le regole”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a proposito delle limitazioni alla mobilità confermate dal Governo per i giorni più “caldi” del periodo natalizio.

Una replica 'indiretta' al deputato Renzo Tondo che proprio oggi, in Aula, si era autodenunciato, dicendo che a Natale sarebbe andato dal figlio, che vive a quattro chilometri da lui, ma in un altro comune.