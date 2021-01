'Ristori a cultura e spettacolo, accolte le nostre richieste'

"I ristori previsti nel ddl 122 a favore dei lavoratori del settore cultura e spettacolo rappresentano un positivo epilogo delle nostre richieste, ultima delle quali l'ordine del giorno 4 all'assestamento estivo di bilancio, accolto dalla Giunta, che impegnava la Regione ad ampliare le misure regionali a fondo perduto ai lavoratori esclusi". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop a margine della seduta della V commissione riunita oggi per l'illustrazione e l'esame del disegno di legge 122 “Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali”.

"A seguito dei primi provvedimenti regionali a sostegno delle attività colpite dalla crisi covid, il gruppo del Pd incontrò in diverse occasioni gli operatori dei comparti della cultura ed eventi dal vivo e dello sport per raccogliere le loro istanze e problematicità. Fin da subito si è resa evidente la violenza con la quale l'emergenza covid si è abbattuta su questi settori e della successiva esclusione subita da molti lavoratori dalle forme di ristoro previste in conseguenza della complessità prevista dal sistema dei codici Ateco". Inoltre, sottolinea ancora Iacop, "nello stesso senso è positiva la previsione di garantire un sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche per i costi di sanificazione di impianti e strutture sportive anche non scolastiche che la giunta ha previsto e che fa seguito alle nostra specifiche richieste formulate durante la discussione del bilancio".

"Oggi abbiamo approvato in sede di V Commissione consiliare le nuove misure di ristoro a favore dei lavoratori della cultura, della musica e dello spettacolo, nonché dello sport". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), riferendosi all'esame da parte della V Commissione del disegno di legge 122 Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

"La soddisfazione - conclude Honsell - deriva dal fatto che sono state raccolte molte delle nostre sollecitazioni, volte a comprendere quei lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo o a chiamata che non comparivano negli elenchi delle Camere di commercio e che, quindi, erano rimasti esclusi dagli interventi precedenti della Giunta regionale Fvg".