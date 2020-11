'Ristori Covid alle imprese artigiane fino al 2021'

La II Commissione consiliare, presieduta da Alberto Budai (Lega) e riunita in modalità telematica, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulle parti di competenza degli strumenti della manovra di bilancio 2021. I contenuti generali del provvedimento erano già illustrati nel corso della mattinata da parte dell'assessore regione alle Finanze, Barbara Zilli, durante i lavori della I Commissione consiliare, presieduta da Alessandro Basso (FdI) e integrata dai presidenti delle altre Commissioni regionali permanenti.

L'espressione di voto da parte della II Commissione ha riguardato, nello specifico, alcuni articoli della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021 e dei disegni di legge 116 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-23), 117 (Legge di stabilità 2021) e 118 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-23).

L'esame preventivo del documento, presentato dalla Giunta Fvg il 16 novembre, ha richiesto la partecipazione degli assessori regionali ad Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini (soffermatosi sugli articoli 2 dei ddl 116 e 117), a Lavoro e Istruzione, Alessia Rosolen (articolo 7, commi dall'1 al 18, del ddl 117), e a Risorse agroalimentari e Montagna, Stefano Zannier (articolo 3 del ddl 117).

Nello specifico, durante la spiegazione dell'articolato Bini ha fatto riferimento alla proroga al 31 dicembre 2021 concessa alla durata dell'operatività per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane (anche attraverso il Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane, Cata), delle attività produttive e delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Inoltre, è stato confermato il contributo già concesso al Comune di Arta Terme per la realizzazione di un'infrastruttura turistica legata al Parco termale.

A Bini, in sede discussione, si è rivolto il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) chiedendo dettagli "sulla strategia in tema turistico per le piste ciclabili", ma anche in merito alla valorizzazione di montagna e rifugi. Cristian Sergo (M5S), invece, ha rivolto la sua attenzione su Cciaa e sul ventilato parco del Mare a Trieste, mentre Sergio Bolzonello (Pd) ha fatto riferimento anche alle problematiche legate ai finanziamenti per gli impianti di risalita di Sappada.

L'assessore Rosolen, dal canto suo, ha toccato i temi legati alla conferma, per il 2021, dell'intervento regionale avviato già nel 2014 a sostegno del reddito dei lavoratori edili colpiti dalla crisi. Inoltre, si prevede un contributo alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per la realizzazione di progetti formativi e informativi.

Zannier, infine, ha incentrato il suo intervento su una serie di variazioni tabellari, concludendo la sua partecipazione on line con una serie di risposte alle domande formulate dai consiglieri Enzo Marsilio (Pd, interessato soprattutto ai danni provocati dalla tempesta Vaia e dal risanamento di terreni incolti) e Mauro Di Bert (capogruppo di Progetto Fvg/Ar), nonché nuovamente ancora Honsell e Sergo.

Domani il documento sarà sottoposto anche al parere della III e della IV Commissione per le rispettive parti di competenza in attesa di quello della V e della VI, previsto per lunedì. L'esame complessivo della I Commissione integrata è invece programmato a partire da martedì 1 dicembre, seguito dal successivo approdo in Aula per il giudizio finale del Cr Fvg con alcuni emendamenti già preannunciati.