'Ristori, il Governo eviti figli e figliastri'

"Troppe disparità di trattamento per quanto riguarda aperture e ristori nelle varie aree colorate che caratterizzano l'Italia di oggi penalizzano soprattutto buona parte delle attività aperte nelle zone arancioni. Quest'ultime, infatti, sono costrette a fare i conti con scarso afflusso di clientela e, di conseguenza, magri incassi che, mancando i supporti economici riservati agli esercizi commerciali chiusi, nemmeno bastano a coprire le spese. A questo proposito, la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative ha accolto la mia proposta e, rimodulando l'ordine del giorno del collega dell'Umbria, Marco Squarta, chiesto un incontro al Governo per identificare soluzioni appropriate quanto urgenti".



Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, sintetizza così uno degli argomenti che hanno caratterizzato l'odierna riunione della Conferenza nazionale a Roma alla quale ha preso parte anche il ministro per gli Affari regionali.



"La pesante limitazione agli spostamenti prevista per le zone arancioni - evidenzia ancora Zanin - non consente di uscire dai propri comuni, riducendo già in questo modo la possibile utenza soprattutto per quei negozi ai quali è consentito aprire ma che, di fatto, si ritrovano ad operare in grave perdita".



"Serve rivedere alcuni criteri - conclude il presidente del Cr Fvg - al fine di garantire maggiore sostegno a tutti ed evitare la pericolosa diffusione di figli e figliastri che già, vista la conclamata apertura dei ristoranti a pranzo e cena in una provincia di Bolzano dichiarata zona rossa, rischia di aumentare a dismisura il malcontento generale".