'Ristori, Serracchiani non sa quanto abbiano perso le aziende Fvg'

"Il tono trionfalistico di Serracchiani, dati alla mano, è a dir poco fuori luogo: l’ultima proiezione della Cgil di Mestre ha stimato in 10 miliardi la perdita che subiranno le aziende in Fvg a causa del Covid. Rallegrarsi per aver fatto ‘planare’ in regione 195 milioni di euro, ovvero meno di 3.000 euro a ristoro è pura propaganda”. Lo dichiara il senatore azzurro Franco Dal Mas rispondendo a quanto dichiarato alla stampa dalla presidente della commissione lavoro della Camera.

“Quella di Serracchiani è una difesa d’ufficio di un’azione che, conti alla mano, è priva di impatto sulla reale portata della crisi Covid” ha sottolineato Dal Mas.

Per il senatore di Forza Italia l’impianto di questo “ristori” è lo stesso di quello messo in campo nel corso del primo lockdown, niente di più. Insufficiente e con l’esclusione di intere categorie come quelle delle libere professioni. “Come Forza Italia abbiamo chiesto che, nell’annunciato ”ristori 5” venga considerato per le attività un calo di fatturato fino al 70% e non solo sul mese di aprile, con in più l’inserimento dei costi fissi, di gestione, ecc.”.

Inoltre Dal Mas ricorda che Forza Italia ha chiesto alla maggioranza l’allargamento della fiscalità di vantaggio anche al Friuli Venezia Giulia oltre oltre che al sud del Paese, proprio in funzione della collocazione geografica della regione e del suo tessuto produttivo.

Al 'trionfalismo' di Serracchiani, Franco Dal Mas risponde, concludendo con una domanda: “Cosa ne dice l’ex presidente della regione quando, con l’ultima legge di stabilità, la nostra regione si ritrova un peso di 20 milioni di euro l’anno in più sul proprio bilancio per provvedere ai fondi integrativi per la dirigenza sanitaria e all'indennità specifica per infermieri?”