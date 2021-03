'Ristori, subito un nuovo bando per le attività escluse'

"La morsa dell'emergenza pandemica, con la crisi dovuta alle restrizioni, sta mettendo in ginocchio sempre più le attività economiche e commerciali, soprattutto quelle escluse dai ristori. Utilizzando le cospicue somme avanzate dal bando appena chiuso, è necessario e urgente mettere a disposizioni ulteriori interventi che comprendano le attività dimenticato tra le quali anche quelle che operano nell’organizzazione di convegni e fiere, e quelle di supporto alle rappresentazioni artistiche".

Lo afferma il consigliere regionale del Pd Roberto Cosolini, che attraverso un'interrogazione chiede l'approvazione di un'ulteriore linea contributiva di ristoro ex legge regionale 1/2021 che ricomprenda tipologie di attività escluse dai contributi a fondo perduto stabiliti dalla prima linea contributiva della medesima legge.

"Ieri si è chiuso il termine per accedere ai ristori regionali e dalle prime rilevazioni risulta che le domande complessive non esauriscono i 22 milioni messi a disposizione attraverso la linea contributiva prevista dalla legge 1 del 2021, anzi sono avanzate somme consistenti. Proprio per questo è necessario intervenire in maniera urgente sulle attività escluse dalla Giunta".