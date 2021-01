'Ristori, tutelare i lavoratori dello spettacolo'

“Il governo garantisca la continuità contributiva dei lavoratori dello spettacolo che, per quasi tutto il 2020 e probabilmente per buona parte del 2021, non hanno potuto svolgere la propria attività per la sospensione delle attività culturali” lo chiede Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale del Friuli Venezia Giulia per Forza Italia.

“Non avere contributi previdenziali per un intero anno determinerebbe ricadute pesantissime sia sull’età di accesso alla pensione che sulla consistenza dell’assegno. Migliaia di iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo quest’anno non hanno potuto far fronte agli obblighi contributivi perché impossibilitati dalle norme adottate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. L’esecutivo si ricordi allora di queste persone prevedendo, già nel prossimo decreto ristori, contributi previdenziali figurativi per l’intero periodo di emergenza sanitaria” conclude la deputata.