'Ritirati da scuola', polemica per i cartelli apparsi a Pordenone

“Non ti senti più motivato? Non ti senti più a tuo agio nella scuola che frequenti? Ritirati!”. Questo il messaggio che compare su alcune locandine affisse in questi giorni a Pordenone. Cartelli che non sono sfuggiti al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso che ha inviato un esposto al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame.

“Considero tale comunicazione, che incita al ritiro dalla scuola, pericolosamente diseducativa e screditante nei confronti dell’istituzione pubblica della scuola. Mi sono sentito in dovere di segnalare quanto evidenziato”, spiega Basso, “perché credo meriti da parte dell’Ufficio scolastico ulteriori verifiche di competenza e un attento monitoraggio. Sono certo che la mia richiesta troverà riscontro nella sensibilità e nell’attenzione del direttore Beltrame e degli uffici regionali preposti”.