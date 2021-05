'Ritocchi ai compensi degli amministratori locali, bene il passo indietro'

"È giusto riconoscere le dovute indennità a chi si spende per il territorio, ma è importante farlo all'interno di un intervento organico e non a comparti stagni, a seconda che si tratti di un'amministrazione comunale o di un comitato esecutivo delle Comunità di Comuni. Per questo è positivo il passo indietro fatto dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, con il rinvio dell'esame di una delibera che avrebbe potuto creare un'inutile squilibrio". Questo il pensiero del consigliere regionale del Pd Franco Iacop, a margine della seduta della V Commissione riunita per esprimere un parere sulla delibera di Giunta per la fissazione delle indennità per il presidente e per i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità montane e volontarie di Comuni.

"L'accelerazione nel voler determinare le indennità solo per gli amministratori delle Comunità - spiega ancora Iacop - era assolutamente intempestiva, visto che è in via di definizione la revisione delle indennità spettanti agli amministratori dei Comuni. Valutando positivo questo rinvio, ora l'auspicio è che possa portare a un raccordo dei due interventi per arrivare quindi a un unico atto complessivo". "Invece di fissare con due atti separati le indennità di due organismi - conclude il dem -, si pensi a un sistema calato sugli amministratori dei Comuni al quale collegare le indennità aggiuntive per coloro che ricopriranno delle cariche all'interno delle Comunità".

"In Commissione Enti locali oggi come Open Sinistra Fvg abbiamo respinto la proposta dell'assessore Roberti di conferire cospicue indennità mensili a presidenti e componenti del comitato esecutivo delle Comunità di Comuni". Queste, in una nota, le parole del consigliere Furio Honsell: "La Giunta regionale dovrebbe fissare gli aumenti, già deliberati, per le indennità dei sindaci, che oggi dopo l'azzeramento delle Uti hanno responsabilità accresciute, piuttosto che elargire pingui indennità a figure che non sono necessariamente elette e soprattutto non hanno compiti certi e omogenei".

"Forse questa Giunta, invece di creare altre "poltrone" - conclude Honsell - dovrebbe, dopo l'azzeramento delle Uti, finalmente fare una riforma degli enti locali. Attualmente questa Regione è priva di qualsiasi strumento per svolgere pianificazioni a livello inter-comunale. Siamo lieti che l'assessore Roberti abbia compreso le criticità esposte, rinviando la delibera".