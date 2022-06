'Roghi al campo nomadi di Udine, non alimentare lo scontro'

“Bisogna trovare soluzioni, non creare altri problemi”. Questo il commento del consigliere comunale di Udine, Federico Pirone, in seguito agli ultimi roghi e danneggiamenti avvenuti al campo nomadi di via Monte Sei Busi.

Progetto Innovare chiede alla Giunta Fontanini di “moderare i toni e di non surriscaldare le temperature e gli animi”, giudicati troppo bollenti in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi due ‘messaggi di fumo’ inviati a Palazzo D'Aronco.

Ai danneggiamenti all'auto della Polizia locale, al manometro e alla telecamera che sorveglia il pozzetto dell'acqua, sono seguiti due incendi che hanno sprigionato fumi e odori tossici e hanno messo nuovamente in allarme i residenti dei quartieri di Paderno e Beivars.

"Lo show muscolare del sindaco e dell'assessore Ciani, più che spegnere il problema ha avuto l'effetto di surriscaldare la temperatura a Paderno, rendendo più insicura la situazione", premette il capogruppo di Progetto Innovare. "I roghi non sono accettabili, ma la strategia dell'amministrazione nella gestione del problema ha mostrato inesperienza, superficialità e nervosismo, oltre al tratto tipico della destra più becera".

"Un'amministrazione ha il dovere di risolvere i problemi, non di alimentarli cercando uno scontro che penalizza tutta la comunità. Ha il dovere di spiegare e condividere le proprie scelte, non di imporle", conclude Pirone.