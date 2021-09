'Rogo al Parco della Rimembranza, più forze dell'ordine in città'

Un rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine e in particolare dei Vigili del Fuoco. E’ quanto chiesto dal Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint dopo il brutto incendio che ha interessato il Parco della Rimembranza.

“Da sempre Monfalcone è conosciuta come una realtà difficile e i fatti dei giorni scorsi hanno evidenziato la necessità di aumentare l’organico e migliorare la strumentazione in dotazione alle forze dell’ordine”, ha detto Cisint. “Proprio tenendo conto di questa complessità locale, esprimo sincero apprezzamento per l’azione svolta dai Vigili del fuoco e dalle altre autorità di sicurezza nell’episodio dell’incendio dei cipressi. Ho chiesto al nuovo Prefetto di Gorizia Raffaele Riccardi la garanzia della piena operatività di tutti i soggetti impegnati ad assicurare la tutela del nostro territorio e dei nostri concittadini”.

Da qui l’invito per un incontro nella sede municipale in cui approfondire questi aspetti, ma anche per una verifica degli organici a disposizione e per effettuare una visita congiunta nelle sedi presenti a Monfalcone, in particolare in quelle dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

“L’Amministrazione comunale ha investito molto in questi anni per la sicurezza pubblica, in particolare ha portato avanti il Progetto Monfalcone Città Sicura e i dati di questi ultimi giorni sulla significativa riduzione dei reati confermano la validità di questo progetto, ma c’è bisogno del contributo di tutti per confermare questo trend positivo”.

Su questi temi, il sindaco ha voluto sensibilizzare anche il Ministro Lamorgese, il sottosegretario Molteni e il presidente della Regione, Fedriga. “La nostra è una delle realtà più complesse del Friuli Venezia Giulia, quale polo industriale e per presenze migratorie, che raggiungono il 25% della popolazione. Per questo chiediamo un’attenzione particolare in tema di prevenzione e sicurezza per la nostra Città” conclude Cisint.