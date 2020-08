'Rotta balcanica, grave la decisione di non chiudere i valichi secondari'

“La decisione del Governo di non chiudere i valichi minori, in contrasto con il parere tecnico di Prefetture, Questure e Procure, appare estremamente grave poiché si continuerà a consentire di fatto l’ingresso di immigrati irregolari in Friuli Venezia Giulia", dichiara il governatore Massimiliano Fedriga. “Qualora si riscontrassero ulteriori contagi causati dai flussi migratori - prosegue Fedriga - ognuno sarà dunque chiamato ad assumersene piena responsabilità, anche sotto il profilo sanitario".

“Sorprende infine - prosegue il governatore - che i parlamentari del Pd regionale, anziché tutelare il nostro territorio, vogliano trasformare il Friuli Venezia Giulia in un centro d’accoglienza per clandestini: un approccio ideologico irresponsabile, che pone a repentaglio la salute e la sicurezza della nostra gente. Stiano comunque certi che l’amministrazione regionale non starà a guardare".

"Chiudere i valichi minori danneggia l'economia locale e non serve a contenere i flussi migratori. Per questo scopo servono controlli e rinforzi di personale, che abbiamo chiesto e ci sono stati assicurati. Anche Fedriga sa bene che certe misure sono inutili, ma voleva intestarsi una chiusura di confini, magari 'minore' e notturna, solo per propaganda". È la replica della deputata Debora Serracchiani al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.