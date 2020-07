'Rotta balcanica, il Governo intervenga per fronteggiare l'emergenza'

"Da tempo denuncio l'incapacità di questo Governo a fronteggiare l'emergenza migranti sul confine balcanico e la sottovalutazione della maggioranza, che oltre ai porti mantiene aperte anche le linee di frontiera", dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani.

"Su Trieste abbiamo una nuova Lampedusa, ma il Governo fa finta che tutto vada bene e va accolto con grande attenzione il grido d'allarme lanciato dal Sindacato autonomo di Polizia del Fvg. Addirittura la ministra Lamorgese qualche giorno fa in visita nella città ha affermato che 'la rotta balcanica sta andando abbastanza bene'. Non è così, ogni settimana centinaia di clandestini scavalcano il confine per entrare illegalmente in Italia. A questo si aggiunge anche il rischio legato al Covid-19 su cui al ministero dell'Interno era stata chiesta attenzione e un monitoraggio più scrupoloso. Ma anche su questo punto dobbiamo registrare l'inadeguatezza del governo".

Per Fratelli d'Italia "è necessario rafforzare i controlli, aumentare uomini e mezzi per la Polizia di frontiera, e se serve anche utilizzando l'esercito, ma soprattutto alzare il livello di protezione sanitaria per gli agenti. Ci auguriamo che anche stavolta i nostri appelli non cadano nel vuoto, perchè ormai è necessario che il governo consideri la rotta balcanica al pari dell'emergenza sbarchi sulle nostre coste del Mediterraneo", conclude Ciriani.

"Il Governo chiude agli arrivi dai Balcani per evitare il rischio di una nuova ondata di Coronavirus. Peccato che siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli delle migliaia di clandestini che continuano a entrare in Italia via terra attraverso la rotta balcanica, senza alcun controllo. Ora ci racconteranno che il virus colpisce solo i turisti, gli immigrati regolari e gli italiani che tornano in Patria, ma non i clandestini che arrivano da quelle stesse zone?" scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.