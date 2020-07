'Rotta balcanica, il Governo tuteli il Fvg'

“Il governo chiude i confini con Serbia, Montenegro e Kosovo per l’esplodere in quei Paesi dell’emergenza sanitaria, ma lascia entrare indisturbati, ogni giorno, decine di migranti potenzialmente portatori del virus. L’esecutivo dovrebbe intervenire subito per garantire la salute dei cittadini della nostra regione. Quanto successo alla Cavarzerani – con 500 persone, tra cui alcuni poliziotti, in quarantena – rischia di essere solo la punta dell’iceberg” così il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, annunciando un'interrogazione sulla questione della rotta balcanica al ministro Lamorgese.

“Il ministro Patuanelli, triestino, faccia gli interessi dei propri conterranei e investa della questione la collega dell’Interno e tutto il governo. L’attenzione non può continuare ad essere orientata verso gli sporadici sbarchi in Sicilia quando il Friuli Venezia Giulia vive una lenta ma costante e quotidiana ondata migratoria, pericolosa, in questa delicata fase, anche per la salute” conclude il senatore.

“Negli ultimi due mesi sono oltre mille gli immigrati entrati clandestinamente in Italia attraverso il confine italo-sloveno e rintracciati dalla polizia di frontiera. In tutto il 2018 furono circa 1.500, oltre tremila nel 2019", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

"Dati ufficiosi, poiché il Governo non si è degnato di rispondere a una mia interrogazione dell’autunno scorso. Ma se negli anni passati il problema riguardava, per così dire, solo la legalità e la sicurezza oggi la questione è anche e soprattutto sanitaria. La situazione dell’ex caserma Cavarzerani di Udine è la punta dell’iceberg: sotto c’è un fiume di clandestini provenienti da zone in cui il virus è molto diffuso e che riescono a sfuggire i controlli".

"Questa non è solo un’emergenza, ma una vera e propria bomba sanitaria: il Governo chiuda i confini tra Italia e Slovenia e invii forze di polizia ed esercito per presidiare il territorio e impedire che migranti contagiati entrino e circolino in Fvg e in Italia. Richieste che avanzo oggi, invitando il ministro Lamorgese a venire in aula a relazionare sulle minacce sanitarie derivate dalla rotta balcanica”, conclude Savino.