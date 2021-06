'Rotta balcanica, le riammissioni in Slovenia non sono illegali'

A Trieste per una serie di riunioni operative, questa mattina, in Questura, il Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il Prefetto Massimo Bontempi, si è incontrato con la stampa locale. Accolto dal Questore Irene Tittoni, si è soffermato sulle problematiche connesse con l’immigrazione regolare e non, ribadendo l’importanza strategica dell’area giuliana e la collaborazione – da rafforzare – con la Polizia Slovena.

Gestione e contrasto dei due aspetti del fenomeno immigratorio e ripristino delle pattuglie miste italo-slovene i temi affrontati durante l’incontro, durante il quale è anche emersa l’impossibilità di fare previsioni numericamente attendibili sull’entità dei flussi lungo la rotta balcanica nel futuro prossimo.

Al momento le riammissioni informali dei migranti in Slovenia sono sospese, ha ricordato il Prefetto Bontempi, ovvero si attuano soltanto nei confronti di chi non chiede protezione internazionale. Tecnicamente, però, non possono essere definite illegali in quanto rientrano nel quadro di un accordo tra due Paesi dell'Unione europea.

“Le parole di Bontempi oggi a Trieste durante un incontro in Questura fanno ben sperare. Importante chiarire a tutti che le riammissioni non sono illegali. Ora, però, si cerchi di accelerare e di arginare il fenomeno migratorio proveniente dalla cosiddetta rotta balcanica riprendendo le riammissioni dei migranti irregolari il prima possibile e dando alla polizia di frontiera e polizia locale gli strumenti adeguati per poter operare al meglio. I cittadini del Friuli Venezia Giulia lo chiedono a gran voce e la Lamorgese non può più voltarsi dall’altra parte", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto.

"La Lega fa parte del Governo, ne condivide le linee politiche e accetta le scelte, quindi i parlamentari che regolarmente danno voti di fiducia all'Esecutivo non tentino di fingersi opposizione sul territorio. È ridicolo scaricare sul Pd una politica collegiale solo perché scomoda. È di pochi giorni fa l'incontro del ministro Lamorgese con l'omologo sloveno, da cui sono venute decisioni significative, e altre saranno prese, come dimostra l’attenzione del Viminale attraverso la presenza a Trieste del direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere Bontempi. Quanto ai successi di Salvini sul confine italo-sloveno, meglio stendere un velo", afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) replicando alle accuse di parlamentari ed europarlamentari della Lega del Friuli Venezia Giulia contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e contro il Partito democratico.