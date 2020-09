'Rotta balcanica, non ci soddisfa la risposta di Lamorgese'

“La rotta balcanica presenta caratteristiche di pericolosità che il Governo sta continuando a sottovalutare, lasciando sguarnito il confine sia dal punto di vista geografico sia non fornendo a Forze dell'ordine e sanitari gli strumenti per poter intervenire". È questo uno dei punti salienti dell'interrogazione a risposta diretta che il senatore friulano di Forza Italia, Franco Dal Mas, presenterà giovedì mattina al ministro Lamorgese.

"Decine di persone entrate illegalmente in Fvg nelle ultime settimane - continua Dal Mas - hanno a lungo soggiornato, in paesi che oggi sono considerati più a rischio del nostro da un punto di vista sanitario". Per questo, sottolinea il senatore azzurro, “non soddisfano le affermazioni del ministro Lamorgese oggi a Trieste” per la quale l'incontro con gli amministratori locali "è stato utile e l'obiettivo è quello di lavorare assieme a sindaci e prefetti per trovare assieme una soluzione ai problemi del territorio".

Per il senatore azzurro significa che non si è fatto un solo passo da quando il ministro dichiarava che “la rotta balcanica sta andando abbastanza bene perché funziona il sistema delle riammissioni, sono numeri che non corrispondono a ciò che abbiamo dal versante mediterraneo".

Al di là del fatto che il numero degli ingressi è imprecisato a causa della morfologia del confine, "quello che chiederò al ministro - conclude Dal Mas- è se sono state predisposte misure ad hoc per prevenire l’eventuale diffusione del Covid-19 a causa dell’ingresso di migranti transitati nei Paesi balcanici e quali iniziative il governo metterà in campo, anche a livello europeo, per chiudere definitivamente la rotta dei Balcani".