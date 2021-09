'Rotta balcanica, più uomini per il Fvg'

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione che richiama ai valori della Patria tanto che proprio da Aquileia partirà il treno per celebrare il centenario del Milite Ignoto”, così il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, durante la conferenza stampa per ‘Ciriani Sindaco’ a Pordenone alla presenza di Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, e del senatore Franco Dal Mas.

“Con l’operazione ‘Strade Sicure’ - prosegue Mulè - qui in Friuli Venezia Giulia ci sono 425 unità impegnate, di cui 250 che hanno collaborato per emergenza Covid. Alla luce degli eventi afghani e della ‘riattivazione’ della rotta balcanica la Difesa è pronta a dare più uomini: è notizia di poche ore fa la definizione di un’ulteriore aliquota di 50 militari per attività di controllo dedicate all’immigrazione e alla sicurezza”.

“Siamo impegnati anche sul fronte dei Comprensori militari dismessi con il piano ‘Caserme Verdi’ per riqualificare tali strutture e i sedimi militari non più utilizzati: cinque sono in Friuli e nell’area di Pordenone ci stiamo occupando de La Comina”.

“Un progetto di riqualificazione che è già in piedi e che prevede la realizzazione di una nuova caserma per lo sviluppo di aree funzionali, per la rilocazione del Comando Brigata ‘Ariete’ e del relativo Reparto Comando dalla caserma ‘Mittica’ di Pordenone, nonché del Comando Brigata ‘Julia’ di Udine” ha sottolineato Mulè. “Ancora una volta la Difesa si dimostra capace di intercettare le esigenze del territorio e dare soluzioni immediate”.