'Rotta balcanica, tamponi a tutti i migranti'

"A fronte delle notizie confermate di tre positivi al Covid-19 nei rintracci del Lisert di qualche giorno fa e dell’aumento esponenziale di arrivi di migranti attraverso la Rotta Balcanica, che attraversa Paesi dove si registra un constistente aumento dei casi di Coronavirus, chiediamo urgentemente alle autorità sanitarie di effettuare tassativamente il tampone a ogni migrante rintracciato, anche di fronte alla mancanza di febbre, in modo da vigilare anche sulle situazioni asintomatiche", scrive in una nota la Fsp, sindacato della Polizia di Stato.

"La tutela dei colleghi e del personale a contatto con questo fenomeno deve essere messa in primo piano e bisogna intervenire subito per evitare ogni possibilità di contagio arginando tempestivamente in caso di positività al virus da parte di qualsiasi persona. Chiediamo che gli stessi colleghi, in servizio di vigilanza territoriale sul confine, vengano immediatamente forniti kit protettivi adeguati e mascherine Ffp3, più idonee alla protezione dal virus Covid 19", prosegue la Fsp.

"Bisogna intervenire subito con attività di prevenzione a tappeto per non penalizzare i lavoratori della sicurezza, mettendo a repentaglio la loro salute e quella dei loro familiari. La richiesta, per queste ulteriori operazioni di screening, è stata mandata al Prefetto, al Questore e al Dirigente IV Zona di Udine", conclude la nota.