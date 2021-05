'Sacrificio e passione, Zoncolan simbolo di ripartenza'

"La salita dello Zoncolan è ormai sinonimo non solo di Friuli, ma anche di Giro d'Italia. Oggi, purtroppo, non ci ha accolto nella sua veste migliore, quella avvolta dai raggi del sole, ma costituisce sicuramente una metafora del momento che stiamo vivendo e della necessità di continuare a fare sacrifici, nessuno escluso. Una salita altrettanto dura è infatti quella costituita dalla pandemia con la quale abbiamo dovuto fare i conti nell'ultimo anno e mezzo. Alla fine, però, per noi come per i ciclisti, il successo arriva comunque sempre sulla vetta".

Lo ha sottolineato, oggi sul monte Zoncolan, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ospite istituzionale degli aventi collaterali alla 14. tappa del Giro d'Italia 2021, la massacrante Cittadella-Zoncolan (205 chilometri), che anticipa la Grado-Gorizia (147) in programma invece nella giornata di domani e, quindi, l'altrettanto impegnativa Sacile-Cortina d'Ampezzo (212).

"Così come lo Zoncolan ha decretato la gloria di grandissimi campioni, il Friuli - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - può decretare anche attraverso questo evento la sua uscita dalla pandemia e l'avvio di una ripresa capace di trovare pronti non solo i cittadini, ma anche intere comunità e tutte le imprese. L'obiettivo è quello di trasformare un momento difficile come quello attuale in una preziosa occasione per un rilancio straordinario di queste terre bellissime, oggi all'attenzione di tutto il mondo".

La passione espressa dalla folla nei confronti dei protagonisti della rassegna ciclistica rosa, giunta alla sua 104° edizione, si è rivelata ancora una volta coinvolgente e generosa. "Un'attrazione fatale - ha sottolineato Zanin - che ha visto atleti, giovani, anziani e famiglie intere mettersi in fila per salire sullo Zoncolan e tributare il giusto omaggio a questi campioni che fanno una fatica inenarrabile e che rendono leggendario il Giro. Sostegno, attenzione e riconoscimento, tutti meritati, nei confronti di uno sport bellissimo che unisce enorme fatica a sincero gioco di squadra. Su queste strade, ovviamente, i nostri concittadini non potevano mancare di tifare Giro d'Italia e, al tempo stesso, anche Friuli Venezia Giulia".