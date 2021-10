'Salone del libro, la Regione spieghi l'esclusione di Kappa Vu'

"La partecipazione della Regione al Salone del Libro con uno stand ben più grande rispetto al passato è un'ottima vetrina per le case editrici del nostro territorio". Si esprime così, in una nota, il consigliere Furio Honsell per presentare la sua interrogazione depositata in data odierna, in cui chiede alla Giunta le motivazioni dell'esclusione della casa editrice Kappa Vu edizioni dal Salone del Libro. "Considerando che la Regione si pone come obiettivo principale proprio quello di dare spazio in questa occasione alla cultura regionale, non posso non chiedermi come proprio la Kappa Vu sia stata esclusa da questa opportunità".

Il consigliere di Open Sinistra Fvg amplia poi la sua analisi: "La Kappa Vu edizioni infatti è conosciuta per l'accurata ed approfondita documentazione con cui tratta temi riguardanti la storia del confine orientale, della Resistenza, delle foibe e dei campi di concentramento fascisti. Inoltre da sempre pone attenzione alla poesia e alla narrativa soprattutto di autori della nostra regione, e da sempre profondo è il suo impegno nella tutela della lingua e della cultura friulane".

"Sembra che l'esclusione dipenda dall'approvazione della mozione in cui si sospendeva qualsiasi contributo finanziario o concessione a beneficio di soggetti che concorrano a negare o ridurre il dramma delle Foibe e dell'Esodo".

"Se così fosse - sottolinea Honsell - ci troveremmo davanti a un grave atto discriminatorio basato sul nulla in quanto la casa editrice non risulta concorrere in alcun modo a negare o ridurre il dramma delle Foibe e dell'Esodo. Anzi! Da sempre la Kappa Vu sottopone questi importanti argomenti storici alla ricerca e al vaglio documentale e testimoniale con metodo storiografico nel contesto della "più complessa vicenda del confine orientale" come previsto dall'art. 1 della legge istitutiva del Giorno del Ricordo".

"Mi auguro quindi che le motivazioni dell'esclusione siano altre, ma soprattutto che siano sufficientemente valide a spiegare tale decisione, che comporta un evidente danno economico per la casa editrice".