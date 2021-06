'Salute, dalla Lega solo slogan'

"La Lega continua a coprire le non poche difficoltà del sistema sanitario (dalle rivendicazioni sindacali, ai professionisti non vaccinati; dalla vicenda Sores-De Monte, fino ai buchi finanziari delle aziende sanitarie) confondendo le acque. Il Gruppo consiliare regionale ha presentato l'ennesima omnibus, ha parlato di semplificazione (tema che ha dimostrato di non essere all'altezza di affrontare) e adesso dice, dopo aver tentato di cambiarla senza successo e aver respinto la nostra proposta di doppia preferenza di genere, che la legge elettorale regionale non è una priorità".

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando le dichiarazioni del Gruppo regionale del Carroccio e aggiungendo che "la Lega continua a narrare meraviglie e a prendersi il merito di tutto, quando le cose vanno bene. Altrimenti, ci sono sempre le opposizioni da attaccare. Peccato, però, che le cose non stiano così".

"Il Gruppo della Lega - aggiunge l'esponente dem - non fa che pensare a mozioni slogan, leggi ad personam, omnibus clientelari e leggi copertina, buone per un titolo ma non certo per dare una svolta alla regione. Li aspettiamo, per esempio, sulla più volte annunciata riforma degli enti locali, con l'introduzione delle nuove Province-Edr. Oppure, siamo curiosi di vedere sulla concertazione quali saranno i Comuni premiati e quelli penalizzati. I prossimi mesi ci diranno tante cose".