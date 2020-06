Arriva dal gruppo consiliare Fvg di Fratelli d’Italia l’accorata richiesta di intervento all’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen affinché "si adoperi con ogni mezzo al fine di salvaguardare il sistema scolastico territoriale, messo in ginocchio dalle scelte della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia".

Il Consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Basso ha depositato, infatti, un’interrogazione in Consiglio regionale per denunciare la situazione di carenza di personale nelle scuole del territorio, da cui giungono notizie di drammatici tagli al personale Ata e una riduzione drastica del numero di collaboratori scolastici, indispensabili per far fronte ai crescenti bisogni di pulizia e sanificazione.

"Mi sono sentito di sollecitare una questione – specifica Basso - che sta ingenerando confusione e sconforto negli istituti del territorio pordenonese e di conseguenza nelle famiglie. Se l’Ufficio Scolastico Regionale intende procedere con il taglio degli organici, il funzionamento di uffici e segreterie saranno pregiudicati, e così anche la garanzia della partenza del nuovo anno scolastico, alla luce dell’emergenza in corso". In una situazione che vede la scuola già incerta nel ripartire con l’adeguato numero di docenti di ruolo e senza ancora precise linee guida da seguire per ritornare sui banchi di scuola, sarebbe quanto mai necessario implementare gli organici nelle scuole, anziché ridurli, e garantire il massimo dell’efficienza e il rispetto della sicurezza anche dal punto di vista igienico sanitario.