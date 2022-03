'Salvare gli abeti rossi dal Bostrico tipografo'

“Salviamo gli abeti rossi dal Bostrico tipografo. La Lega ha presentato una risoluzione per contrastare la diffusione di questo insetto nei boschi dell’arco alpino. Oggi alla Camera ha preso il via il ciclo di audizioni collegato al provvedimento. Nei prossimi giorni, saranno sentiti assessori e funzionari di Friuli – Venezia Giulia, Alto Adige e Lombardia, rappresentanti dei settori economici interessati, della filiera foresta-legno-energia, del Dipartimento Foreste del ministero e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca sul settore del legno. Dopo l’approvazione del nostro emendamento alla legge di bilancio, che prevede specifiche misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni stanziando 5 milioni di euro per le prime azioni, con questa risoluzione intendiamo impegnare il governo a mettere in campo ulteriori misure con cui scongiurare il rischio che nel breve termine si vedano scomparire centinaia di migliaia di ettari di foresta di abete rosso”, dichiara la deputata friulana della Lega Aurelia Bubisutti, membro della commissione Agricoltura.