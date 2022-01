'Sanificatori nelle scuole, Fedriga farà mea culpa?'

“Il via libera all’insatallazione di sanificatori nelle scuole di Udine è una notizia che conforta, anche perché è una proposta presentata dal Pd in Consiglio regionale già un anno fa, una proposta che prevedeva contributi ai Comuni proprio per questo e allora purtroppo bocciata dalla Giunta Fedriga: speriamo in un mea culpa e in un rapido ravvedimento in occasione del prossimo strumento legislativo utile che arriverà in Consiglio regionale. Noi ci saremo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che a Palazzo D’Aronco è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione di Udine a verificare la possibilità di acquistare sanificatori da installare in scuole e palestre.

“Per la giunta Fedriga sarà sgradevole sentirselo ricordare ma – aggiunge il segretario dem - una volta di più ‘l’avevamo detto’ e non ci hanno ascoltato, solo perché una proposta ragionevole veniva dal Pd. A nulla è servito fornire gli stessi argomenti che a Udine giustamente richiama il consigliere di Fratelli d’Italia primo firmatario dell’ordine del giorno approvato, a nulla è servito ricordare dati alla mano che anche Regioni di centrodestra erano già intervenute in tal senso. Se ci avessero ascoltati ora sanificatori e impianti di ventilazione sarebbero già nelle nostre scuole. I buoni risultati attestati al liceo Stellini confermano una volta di più che sarebbe stata una scelta giusta. Per l’ennesima volta chiediamo si finisca di scaricare colpe sempre su altri quando non si è in grado di fare nemmeno ciò che è nelle proprie competenze e soprattutto chiediamo che finalmente si metta al centro e si pensi – conclude Shaurli - a studenti, famiglie e lavoratori della scuola”.