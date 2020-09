'Sanità, accedere a prima possibile al Mes'

"La valorizzazione delle risorse professionali nella sanità regionale deve accompagnare il reperimento delle risorse finanziarie. Sappiamo che il periodo sarà difficile e proprio per questo si deve premere per accedere prima possibile al Mes, come suggerisce anche il ministro Lamorgese. Bisogna vincere ostinazione e preclusioni ideologiche". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg, dopo che il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in un'intervista al Foglio, ha invitato a rafforzare il sistema sanitario con tutti i mezzi disponibili, compresa la linea di credito prevista dal Mes.

"Nei tavoli di programmazione - spiega Spitaleri - si deve cambiare la composizione, chiamando tutti i professionisti sanitari ad un più forte coinvolgimento. Assieme a Comuni, associazioni e terzo settore, bisogna che la Regione si avvalga di tutte le competenze specifiche per attrezzare la sanità pubblica non solo nella funzione di cura, ma anche in quella preventiva e riabilitativa".

"Per questo grande sforzo - ribadisce Spitaleri - ci vogliono risorse: per la formazione e assunzione dei professionisti, dai medici agli operatori, per i progetti di prevenzione e cura, per una più forte sinergia tra i temi della salute e quelli del lavoro e della sicurezza. E' evidente che la preoccupazione per l'emergenza non ci può far dimenticare le criticità già presenti, dalle liste d'attesa ai farmaci innovativi".